Das Energieversum (auch bekannt als Heidewald) Stadion in Gütersloh. Foto: Thomas F. Starke

Paderborn (WB). Nach der Ankündigung des Testspiels gegen Lazio Rom hat der SC Paderborn einen weiteren hochkarätigen Gegner für die Sommervorbereitung präsentiert. Der spanische Erstligist Athletic Bilbao gastiert am Samstag, 27. Juli in Gütersloh. Anstoß im Energieversum Stadion ist um 17 Uhr.

In der abgelaufenen Spielzeit belegte Bilbao Platz acht in der ersten Liga. Der 24-fache spanische Pokalsieger (»Copa del Rey«) ist seit Gründung der Primera División ununterbrochen erstklassig. Die Spieler der Basken legen große Loyalität zu ihrem Verein an den Tag und verbringen teilweise ihre ganze Karriere im Verein.

Die SCP-Fans können sich auf hochklassige Spieler aus Spanien freuen. So weist beispielsweise Mittelstürmer Inaki Williams beim Online-Portal »Transfermarkt.de« einen Marktwert von 50 Millionen Euro auf.