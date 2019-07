Paderborn (WB/en). Der SC Paderborn hat noch keinen Abnehmer für Massih Wassey (31) gefunden. Der Mittelfeldmann, der in den Planungen des Erstligaaufsteigers keine Rolle mehr spielt und auch nicht am Training teilnimmt, stand kurz vor einem Wechsel zum Drittligaabsteiger Sportfreunde Lotte, doch der Deal hat sich zerschlagen. »Es lag nicht an Massih, dass daraus nichts geworden ist«, sagt SCP-Manager Martin Przondziono, dessen Sohn Gianluca (19) in der kommenden Saison für die SF Lotte spielt.

Was in den kommenden Wochen – abgesehen von einem Wassey-Wechsel und der priorisierten Verpflichtung eines Rechtsverteidigers – noch passiert, macht der Nachfolger von Markus Krösche nicht zuletzt davon abhängig, wie gut sich die bisherigen Neuzugänge entwickeln. »Die Jungs haben bislang fünfmal auf dem Platz gestanden und ein Testspiel gegen einen A-Ligisten absolviert – das alles hat noch keinerlei Aussagekraft. Bei Gerrit Holtmann wissen wir, dass er gut genug für die Bundesliga ist. Das hat er schon bewiesen. Aber für alle anderen ist das gerade eine völlig neue Situation«, sagt Przondziono.

Gegner am Samstag ist Drittligist Ipswich Town

Nach dem ersten Probelauf, dem 20:0 (7:0)-Sieg gegen den VfB Salzkotten, standen für die Profis am Donnerstagmorgen statt des üblichen Trainings eine Einheit auf dem Fahrrad und Minigolf auf dem Programm. Am Samstag folgt in Delbrück (15 Uhr, Stadion Laumeskamp) Testspiel Nummer zwei. Gegner Ipswich Town hat eine konträre Entwicklung hinter sich. Trainer Paul Lambert, 1997 mit Borussia Dortmund Champions-League-Sieger, erspielte mit seinem Team in der vergangenen Saison in 46 Begegnungen nur fünf Siege (36:77 Tore) und stieg als Letzter aus der zweiten englischen Liga, der Championship, ab.