Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn trägt an den ersten sechs Spieltagen der neuen Saison fünf Partien am Samstagnachmittag aus. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/pk). Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn trägt an den ersten sechs Spieltagen der neuen Saison fünf Partien am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr aus.

Darunter ist auch die Auftaktbegegnung am 17. August beim Champions League-Teilnehmer Bayer Leverkusen sowie das Gastspiel des Deutschen Meisters Bayern München am 28. September. Das hat die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch bekannt gegeben. Das Westfalen-Derby gegen den FC Schalke 04 steigt am Sonntag, 15. September, um 18 Uhr in der Benteler-Arena.

Hier die Übersicht:

1. Spieltag: Samstag, 17. August, 15.30 Uhr; Bayer Leverkusen - SCP

2. Spieltag: Samstag, 24. August, 15.30 Uhr; SCP - SC Freiburg

3. Spieltag: Samstag, 31. August, 15.30 Uhr; VfL Wolfsburg - SCP

4. Spieltag: Sonntag, 15. September, 18.00 Uhr; SCP - FC Schalke 04

5. Spieltag: Samstag, 21. September, 15.30 Uhr; Hertha BSC Berlin - SCP

6. Spieltag: Samstag, 28. September, 15.30 Uhr; SCP - FC Bayern München