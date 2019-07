»Wir haben großes Interesse und befinden uns in Gesprächen, müssen aber noch einiges abarbeiten«, sagt Manager Martin Przondziono. Wie der »Kicker« berichtet, möchte der Bundesliga-Aufsteiger den bis zum 30. Juni 2021 an den französischen Erstligaaufsteiger Metz gebundenen Jans für ein Jahr ausleihen. Der 26-Jährige war im vergangenen Sommer vom belgischen Erstligisten Waasland-Beveren in die zweite französische Liga gewechselt, in Metz dann aber nur in neun Punktspielen am Ball.

Luxemburgs Fußballer des Jahres 2015

Die Bilanz für sein Land liest sich anders. Die 1,78 Meter große Defensivkraft hat 55 Länderspiele (1 Tor) absolviert, war 2015 Luxemburgs Fußballer des Jahres und feierte mit CS Fola Esch (2013 und 2015) zwei Meistertitel. In Paderborn ist er (mindestens) als Alternative zum tunesischen Nationalspieler Mohamed Dräger eingeplant.