Duisburg/Paderborn (WB). SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger ist beim Ordentlichen Verbandstag des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) als Vorsitzender des Ligaausschusses in das Präsidium gewählt worden.

Er war von den nordrhein-westfälischen Vereinen der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga nominiert worden und wurde einstimmig in sein neues Amt gewählt, wie der SC Paderborn am Samstag mitteilte.

Der WDFV mit Sitz in Duisburg ist einer von fünf Regionalverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der WDFV vertritt mit seinen drei Mitgliedsverbänden mehr als 1,7 Millionen Sportler in rund 4.500 Vereinen und ist der größte Fachsportverband in NRW.

Im WDFV sind die drei Mitgliedsverbände Fußball-Verband Mittelrhein (FVM), Fußballverband Niederrhein (FVN) und Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) vertreten.

Auf dem Verbandstag trat Peter Frymuth die Nachfolge von Hermann Korfmacher als Präsident des WDFV an. Neu in das Präsidium rückten neben Hornberger auch Sascha Hendrich-Bächer (Schatzmeister) und Peter Wolf (Beisitzer).

Bestätigt in ihren Ämtern wurden Manfred Schnieders (Vorsitzender Fußballausschuss), Marianne Finke-Holtz (Vorsitzende Frauenfußballausschuss), Holger Bellinghoff (Vorsitzender Jugendausschuss), Andreas Thiemann (Vorsitzender Schiedsrichterausschuss), Thomas Küpper (Vorsitzender Satzungsausschuss) sowie die Manfred Abrahams und Hans-Christian Olpen (beide Beisitzer).