Paderborn (WB). Ein Youngster des SC Paderborn nutzt eine Ausleihe, um den nächsten Schritt in der sportlichen Entwicklung zu machen. Stürmer Sergio Gucciardo, der in Paderborn noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 besitzt, wechselt für die Saison 2019/2020 zum Regionalligisten Alemannia Aachen.

»Sergio hat sich im vergangenen Jahr als Mitglied unserer Lizenzmannschaft sowie mit 25 Torbeteiligungen in der U21 spürbar weiterentwickelt. Um nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, benötigt er regelmäßige Spielzeiten auf höchstmöglichem Niveau. Für dieses Ziel bietet Aachen sehr gute Voraussetzungen, sodass die Leihe für beide Seiten ein Gewinn ist. Wir wünschen ihm für die nächste Spielzeit bei der Alemannia alles Gute und werden seine Entwicklung intensiv verfolgen«, betont Geschäftsführer Sport Martin Przondziono. Alemannia Aachen startet am 27. Juli mit einem Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV in die neue Saison.