Paderborn (WB/en). Die vier freie Tage umfassende Halbzeitpause der Vorbereitungsphase ist vorbei. Seit Mittwoch stehen die Profis des SC Paderborn 07 wieder auf dem Trainingsplatz – und dort schwitzen sie mehr denn je, bis am Samstag (17 Uhr) in Gütersloh gegen Athletic Bilbao das vorletzte Testspiel angepfiffen wird.

Den tropischen Temperaturen Rechnung tragend, tauschte Chefcoach Steffen Baumgart die Einheiten. Entgegen der ursprünglichen Planung ging es morgens auf den Rasen und nachmittags in den Kraftraum, und auch am Donnerstag zollt der Bundesligaaufsteiger den vorhergesagten 40 Grad Tribut.

»Bascho« hat eine Sehnenverletzung unter der Fußsohle

Bereits um 9 Uhr geht es an den nächsten Praxispart, und die zweite Einheit des Tages könnte sich auf eine theoretische Fortbildung im angenehm klimatisierten Klubgebäude beschränken. Dann werden sicherlich auch die am Mittwochmorgen Fehlenden aufmerksame Zuhörer sein. Während Philimon Tawiah und Felix Drinkuth im Kraftraum arbeiteten, litt Khiry Shelton unter Zahnschmerzen. Bei Cauly Oliveira Souza (Innenbandprobleme) sowie Babacar Gueye (Wadenzerrung) wird von Tag zu Tag beobachtet, wann sie wieder voll belastbar sind. Noch länger fällt Sebastian Schonlau aus. »Bei ›Bascho‹ ist sehr schwer einzuschätzen, wann wir wieder mit ihm rechnen können. Ich bin kein Arzt, aber so etwas wie seine Sehnenverletzung unter der Fußsohle, das habe auch ich noch nicht erlebt«, sagt Baumgart.

Auf die Frage, ob der SCP auch deshalb noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müsse, findet der Trainer eine äußerst klare Antwort: »Völlig unabhängig davon machen wir sowieso noch etwas. Unsere Transferpolitik ist in keiner Weise für beendet erklärt worden. Wir werden bis zum letzten Tag gucken, was möglich ist, wie wir den Kader verändern müssen und verstärken können.«

Coach Baumgart hinter Wagner auf Platz zwei geführt

Legt der SCP nach, steigen vielleicht auch Baumgarts Quoten bei den Wettanbietern. Auf der Liste der möglichen ersten Trainerentlassungen wird er hinter Schalkes David Wagner auf Platz zwei geführt und kommentiert’s ironisch: »Das ist wie mit den Aufstiegskandidaten. Letztlich heißt das: David ist der letzte, der beurlaubt wird, und da ich direkt hinter ihm stehe, habe ich auch einen sicheren Job.«