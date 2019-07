Los geht es mit dem Auftakt des DSC am Montag, 29. Juli. Der FC St. Pauli ist zu Gast auf der Bielefelder Alm. Der erste Spieltag der Bundesliga beginnt mit der Party des Meisters Bayern München gegen Hertha BSC am Freitag, 16. August. Der heimische Aufsteiger SC Paderborn tritt einen Tag später in Leverkusen an.

Und das gibt es am Saisonende zu gewinnen:

1. Platz: TUI-Reisegutschein im Wert von 1500 Euro

2. Platz: Smartphone Apple iPhone X

3. Platz: Samsung Smart LED-TV

Außerdem erhält der Tipper mit der höchsten Punktzahl eines Spieltages einen Veranstaltungs-Gutschein im Wert von je 50 Euro (einzulösen in allen WB-Geschäftsstellen).

Weitere Infos und Anmeldung: www.westfalen-blatt.de/tippspiel