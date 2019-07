Paderborn (WB). Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat am Montag in der Benteler-Arena seinen Kader für die Saison 2019/20 präsentiert. Nach einer Trainingseinheit am Vormittag stand das Aufgebot von 13 Uhr an den Medien zur Verfügung. Erst musste für das Gruppenbild gelächelt werden, danach wurden noch verschiedene Aufnahmen und Videos für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und SCP-Sponsoren gemacht.