Von Matthias Reichstein

Die Fans, die zum Beispiel am Samstag zum ersten Auswärtsspiel nach Leverkusen reisen wollen, konnten die Tickets bis Montagabend ausschließlich online buchen. Gleiches gilt für die mehr als 9000 Vereinsmitglieder, die ein Vorkaufsrecht für das Heimspiel eine Woche später gegen den SC Freiburg genießen. Einen Direktverkauf im Fanshop gibt es nicht. Wer keinen PC besitzt oder nicht im Netz einkaufen möchte, dem bleibt nur eine gebührenpflichtige Tickethotline. Der Klub will damit auch lange Schlangen vor dem Fanshop vermeiden. Wer vor den Top-Spielen wie gegen die Bayern, den BVB oder Schalke möglicherweise stundenlang ansteht, könnte am Ende trotzdem leer ausgehen, weil im Internet tausende Kunden gleichzeitig kaufen könnten.

Fans schreiben von »Abzocke« oder »Wucher«

Ein anderer Aufreger ist die Versandpauschale in Höhe von vier (Heimspiel) und fünf (Auswärtsspiel) Euro. Das ist vielen SCPern zu hoch. In Fan-Foren ist von »Abzocke« oder »Wucher« zu lesen. Der Verein betont, dass es sich nicht nur um Versand-, sondern auch um Bearbeitungskosten handele. So würden beispielsweise die Heimspieltickets ausgedruckt, eingetütet und dann versandfertig der Post übergeben. Die zugeteilten Auswärtskarten müssten zudem durchgezählt, sortiert und eingescannt werden, damit bei Postverlust die gekaufte Karte erneut ausgedruckt und zugeschickt werden könne.

Baumgart im ZDF-Sportstudio Paderborns Trainer Steffen Baumgart ist am Samstag im ZDF-Sportstudio zu Gast. Für den 47-Jährigen ist es als Trainer eine Premiere, die Vorfreude hält sich aber in Grenzen. Baumgart scherzte am Dienstag: »Das ist eine sehr schöne Sendung, aber böse Zungen behaupten, ich sei nur schon am Anfang dran, weil dann der Druck bei uns noch nicht so groß ist.« Dunja Hayali moderiert das Sportstudio, die Sendung wird am Samstag in Mainz erst aufgezeichnet und ab 23 Uhr ausgestrahlt. Vor mehr als 20 Jahren besuchte Baumgart schon einmal das Sportstudio, damals stürmte er noch für Hansa Rostock. Das Ergebnis an der Torwand ist aber ausbaufähig. Baumgart traf nur einmal. Diesmal kommt zur Unterstützung Ehefrau Katja mit, die zuvor bei Baumgarts Bundesliga-Premiere als Coach auch auf der Tribüne der Leverkusener Bayarena Platz nehmen wird. Als letzter SCP-Trainer ist André Breitenreiter in die Kultsendung eingeladen worden. Das war am 21. September 2014. Damals kam er nach dem 2:0-Sieg gegen Hannover 96 und dem Rekord-Tor von Moritz Stoppelkamp (82,3 Meter) als Tabellenführer. Ein gutes Omen?

Am Dienstag reagierte der SC Paderborn auf den Unmut seiner Fans und kam den Mitgliedern beim Kauf von Heimspieltickets etwas entgegen. Jeder SCPer kann künftig seine Karte zumindest bis einen Tag vor der Partie selbst im SCP-Shop abholen. Statt vier Euro ist dann nur noch eine Systemgebühr in Höhe von 90 Cent fällig. Der neue Service gilt bereits für das zweite Heimspiel (15. September) gegen den FC Schalke 04.

Ligastart in Leverkusen mit 1800 Paderbornern

Für Nicht-Mitglieder bleibt es bei der alten Regelung. Auch der Verkauf von Auswärtstickets bleibt unverändert. Der Verein begründet das mit dem wachsenden Schwarzhandel. »Auch wir haben die Erfahrung machen müssen, dass Betrüger diese Dienste für kriminelle Machenschaften missbrauchen«, heißt es in einer Pressemitteilung. Hier sind weiter fünf Euro fällig, allerdings bietet der Verein künftig einen kombinierten Kauf an. Wer die Karten für die terminierten Spiele in Wolfsburg (31. August) und Berlin (21. September) erwirbt, zahlt die Gebühr nur einmal.

Das Beispiel Rödinghausen hat gezeigt, dass scheinbar auch ein ausschließlicher Direktverkauf nicht bei allen Fußball-Fans gut ankommt. Für das DFB-Pokalspiel in der Nachbarschaft wurden nur 850 Tickets abgesetzt, die letzte Karte ist sogar erst am Spieltag vor dem Eingangstor verkauft worden. Zum Vergleich: 1800 Paderborner reisen am Samstag zum Ligastart nach Leverkusen.

Kräftig Krach kurz nach der Aufstiegsparty

Der SC Paderborn und seine kleine, aber bisweilen sehr kritische Anhängerschaft – bereits kurz nach der Aufstiegsfeier gab es kräftig Krach . Die zunächst geplante Kooperation mit dem Ligakollegen RB Leipzig wurde erst amateurhaft kommuniziert und scheiterte dann am Ende krachend . Letztlich knickte der Klub vor einer Gruppe von Anhängern ein, die eine Zusammenarbeit schon torpedierte, ehe überhaupt über Inhalte gesprochen wurde.