»Wir haben alle mal angefangen Fußball zu spielen, um Tore zu erzielen. Deswegen geht man auf den Bolzplatz. Man geht nicht auf den Bolzplatz, um Tore zu verhindern«, sagte Baumgart im ZDF-Sportstudio. Manchmal habe er den Eindruck, dass im Fußball »viel zu viel verwaltet« und »viel zu viel immer darauf geachtet« werde, »dass die Null steht«, sagte er.

Baumgart erwartet »immer Freude an dem Job«

Ihm fehle manchmal »die Liebe an dem Sport«, sagte der 47 Jahre alte Fußballlehrer . »Ich erwarte, dass immer Freude an dem Job da ist.«

Der frühere Profikicker hatte den Club aus Paderborn 2017 übernommen und von der 3. Liga zurück in die Bundesliga geführt. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag bei den Ostwestfalen bis Ende Juni 2021. Als Ziel für die Saison gab er den Klassenerhalt aus. »Ich glaube fest daran, dass wir die Bundesliga halten können«, sagte er.

SCP-Coach wünscht sich mehr Ruhe

Zum Auftakt in die neue Saison hatte ein stark auftretender SC Paderborn am Samstagnachmittag knapp bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:3 (2:2) verloren . »Wenn man das Ergebnis wegnimmt, kann man zufrieden sein. Die Tore von Leverkusen waren exzellent herausgespielt. Leistungsmäßig haben wir bestanden. Was noch fehlt ist die Ruhe«, hatte Baumgart den Start kommentiert.