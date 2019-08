Der Linksfuß kam vor einem Jahr von Mitaufsteiger 1. FC Magdeburg und hatte einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Schwede, der beim SV Werder Bremen ausgebildet wurde, hatte sich in Magdeburg (60 Spiele, acht Tore, 14 Vorbereitungen) zu einem Top-Drittligaspiele entwickelt. Beim SCP kam er dagegen nie so richtig an und verlor in der Rückrunde (nur noch zwei Einsätze) seinen Platz im Team.

Auch in der Saisonvorbereitung kam Schwede nur noch sporadisch zum Einsatz, in den ersten beiden Pflichtspielen gegen den SV Rödinghausen (Pokal) und bei Bayer Leverkusen (Meisterschaft) stand Schwede nicht mehr im Kader.