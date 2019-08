Paderborn (WB/MR). Der Paderborner Autozulieferer und Stahl-Riese Benteler AG mit Konzernsitz in Salzburg bleibt Namenssponsor der Arena des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn. Der Vertrag mit der Paderborner Stadiongesellschaft (PSG) läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

In den vergangenen Tagen hatte das Unternehmen (allein 7000 Mitarbeiter in Ostwestfalen) angekündigt, aufgrund der Krise in der Automobilindustrie Kosten senken zu müssen . Deshalb werde man nicht nur Stellen abbauen, sondern vorerst auch alle Sponsoring-Aktivitäten stoppen. Dort, wo man vertraglich gebunden sei, würde man allerdings auch weiterhin alle Aktivitäten fördern.

Vertrag mit jährlich 300.000 Euro dotiert

Genau so ist der Fall bei dem Paderborner Profiklub : Der Vertrag mit der PSG läuft noch drei Jahre und soll mit jährlich 300.000 Euro dotiert sein. Bestätigt wurde die Summe allerdings nie. »Wir hatten nie andere Informationen und sind immer davon ausgegangen, dass das Unternehmen den Vertrag erfüllt«, sagte am Mittwoch SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger .

Über 2022 hinaus? Das ist offen

Ob das Engagement auch nach 2022 fortgeführt wird, ist dagegen noch völlig offen. »2019 darüber zu verhandeln, was in drei Jahren ist, wäre viel zu früh. Wenn es soweit ist, werden wir uns mit unserem Partner zusammensetzen und über eine Fortsetzung sprechen«, sagte Hornberger.

Seit 2012 Namensgeber der Arena

Die Benteler AG ist seit 2012 Namensgeber der 2008 fertig gestellten Arena an der Alme. Der Vertrag lief zunächst bis 2017, wurde dann aber vorzeitig bis 2022 verlängert. Zuvor waren die Paragon AG aus Delbrück (2005 bis 2009) und die Lichtenauer Energieteam AG (2009 bis 2012) Namensgeber für das 15.000 Zuschauer fassende Fußballstadion.