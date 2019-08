Manager des SC Paderborn Martin Przondziono würde sich wünschen, wenn es etwas gerechter in der Bundesliga zuginge. Foto: Oliver Schwabe

Berlin (dpa). Manager Martin Przondziono vom Aufsteiger SC Paderborn hat die finanziellen Unterschiede in der Fußball-Bundesliga beklagt. »Die Kluft geht weiter auseinander. Das liegt nicht an den Aufsteigern, da ist es relativ konstant. Aber die Spitze wird eben finanziell immer stärker. Die Bundesliga ist inzwischen dreigeteilt«, sagte der 50-Jährige am Freitag dem Portal »t-online.de«.