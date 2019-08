Für Gucciardo ist es ein Klubtausch innerhalb einer Liga – der Regionalliga West: Es geht vom Rangelften Aachen zum Rang-16. SV Lippstadt, ebenfalls auf Leihbasis. Erst Mitte Juli hatte sich der Youngster, der beim SCP noch einen Vertrag mit Laufzeit bis 2021 hat, dem Klub aus der Kaiserstadt angeschlossen , um dort den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu machen.

Gucciardo fühlte sich in Aachen nicht wohl

Nun der Schritt zurück: Auf eigenen Wunsch hin und in gegenseitigem Einvernehmen hat der SC Paderborn die Leihe Gucciardos an den TSV Alemannia Aachen beendet. »Sergio hat sich in Aachen nicht wohlgefühlt und konnte somit seine Leistung nicht in der gewünschten Form abrufen. Wir danken Alemannia Aachen für das Entgegenkommen und wünschen ihm beim SV Lippstadt bestmöglichen Erfolg«, erläutert Geschäftsführer Sport Martin Przondziono den Hintergrund.