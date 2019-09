Bei der Suche nach einem Defensiv-Allrounder ist Manager Martin Przondziono am Wochenende fündig geworden. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB/MR). Am Montag um 18 Uhr ist Transferschluss, dann geht bis zur Winterpause, die am 23. Dezember beginnt, nichts mehr. In welchem Umfang der SC Paderborn bis dahin noch auf dem Spielermarkt aktiv sein wird, ist fraglich.