Paderborn (WB/cbr). In Paderborn ist am Samstag Bundeskönigsschießen und Fußball-Bundesligist SCP hat gleichzeigt ein Schützenfest veranstaltet. Im Freundschaftsspiel zum 100-jährigen Bestehen der SG Wewelsburg/Ahden hat sich das Team von Trainer Steffen Baumgart beim 18:0 (7:0) in großer Torlaune gezeigt.