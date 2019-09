Der ehemalige U17-Junioren-Nationalspieler Kroatiens hat bereits seit einiger Zeit bei den Profis trainiert und ist in mehreren Testspielen zum Einsatz gekomme. Der 20-jährige verlängerte seinen Vertrag in Paderborn bis zum 30. Juni 2021 mit der Option für eine weitere Saison.

Ziel: noch größere Durchlässigkeit von Junioren zu den Profis

»Wir freuen uns, dass Dominik seine weitere Perspektive in Paderborn sieht. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir in unserem Nachwuchsleistungszentrum talentierte Spieler an die Profimannschaft heranführen. Unser Ziel ist es, zukünftig eine noch größere Durchlässigkeit vom Juniorenbereich zu den Profis zu erzielen«, wird Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Bilogrevic kam von Bayer 04 zum SCP

Zur Person Dominik Bilogrevic: Nach sechs Jahren bei Bayer 04 Leverkusen wechselte er im Sommer 2017 in das Nachwuchsleistungszentrum des SCP, in dem er sich schnell zu einem Leistungsträger der U19 entwickelte. Der frühere kroatische Junioren-Nationalspieler rückte zur Saison 2019/2020 in den Bundesliga-Kader auf und führt die U21 in der Oberliga als Mannschaftskapitän an.