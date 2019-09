Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Dass der SC Paderborn in der Bundesliga mitspielen kann, hat der Neuling bewiesen. Dass die Ostwestfalen in der höchsten Klasse auch siegen können, noch nicht. »Genau darum geht es am Sonntag, genau das ist unser Ziel«, kündigt ein selbstbewusster Trainer Steffen Baumgart an.

Nach zwei Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (2:3) und den SC Freiburg (1:3) holte sein Team vor der Länderspielpause beim VfL Wolfsburg (1:1) den ersten Punkt. Die Ergebniskurve zeigt damit nach oben, zufrieden ist Paderborns Coach aber nicht: »Ich spreche nicht über das Ergebnis, ich spreche über die Leistung. Die hat in Wolfsburg nicht zu einem Sieg gereicht. Der Punkt war toll, ich sehe es trotzdem negativ, denn in den Spielen davor war mehr drin.«

Personelle Konsequenzen zieht Baumgart daraus aber (noch) nicht . Ganz im Gegenteil: Zum dritten Mal in Folge bietet er die gleiche Startelf auf. Nur den 20 Spieler umfassenden Spieltagskader wird er verändern. Der lange verletzte Torhüter Leopold Zingerle (Schultereckgelenksprengung) kehrt zurück, sitzt wie angekündigt gegen Schalke auf der Bank und verdrängt damit Michael Ratajczak. Die Personalie Marlon Ritter ließ der 47-Jährige dagegen unbeantwortet. Der Aufstiegsheld von 2018 wurde zuletzt nicht mehr nominiert, spielte sich aber im Test gegen den VfL Osnabrück (2:1) wieder in den Fokus. »Wenn Marlon reinkommt, muss ein anderer raus. Das bespreche ich erst mit meinem Trainerteam und dann mit den Jungs«, wich Baumgart hier aus.

Deutliche Gegneranalyse

Da sorgte der Aufstiegstrainer für wenig Klarheit, deutlich war aber seine Gegner-Analyse. Die mit vier Punkten gestarteten Gäste konnte er persönlich nicht beobachten (»Unsere Spiele liefen oft parallel«), die Stärken der Knappen ratterte Baumgart aber in wenigen Sekunden herunter: robust in den Zweikämpfen, kompakt in der Verteidigung, gutes Angriffspressing und gefährliches Umschaltspiel nach Ballgewinn. »Es gibt viele gute Eigenschaften, die Schalke ausmachen. Die Null steht wieder, damit haben sie zu ihren Tugenden zurückgefunden«, beschreibt Baumgart. Torlos in Gladbach und 3:0 gegen Hertha – das bedeutete vier Punkte, die einzige Klatsche (0:3) gab es gegen den Meister aus München. »So wird es aber noch mehreren ergehen«, stellt Baumgart mit einem Augenzwinkern eine Prognose auf, die keinen Widerspruch fordert. Die Bayern besuchen aber erst in zwei Wochen die Arena, die Gegenwart heißt Gelsenkirchen.

So könnten sie spielen

Paderborn: Huth - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Souza, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Mamba, Michel

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Sané, Oczipka - McKennie, Mascarell - Caligiuri, Harit, Kutucu - Burgstaller

Schiedsrichter: Schröder (Hannover)

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)