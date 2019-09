Paderborn (WB/pk). So vergeblich der SC Paderborn bislang versucht hat, den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga zu landen, so sympathisch verkauft sich der Aufsteiger außerhalb des Rasens. Ein weiteres Beispiel dafür lieferte Trainer Steffen Baumgart am Montagabend mit seinem TV-Auftritt in Köln bei der Sendung »100 Prozent Bundesliga – Fußball bei Nitro«.