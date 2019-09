Er verstärkt das Geschäftsführer-Team mit Martin Hornberger (Organisation, Marketing, Kommunikation) und Martin Przondziono (Sport).

Der 41-jährige Finanzexperte studierte nach seinem Abitur am Reismann-Gymnasium Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Paderborn und an der Universität von Tampa in den USA. Im Anschluss an erste berufliche Erfahrungen bei Orga Smart Card Systems in Paderborn und der adidas AG in Herzogenaurach stieg er 2005 als Referent Finanzen bei der Diebold Nixdorf AG ein. Als A-Lizenz Trainer verfügt er zudem über weitreichende Kenntnisse im Fußballbereich.

Volkmann: »Zusätzliche Kompetenz gewonnen«

»Ralf Huschen ist aufgrund seiner erstklassigen Fähigkeiten und seiner engen Verbundenheit zum Standort Paderborn und zum SCP07 bestens geeignet, das neue Amt eines Geschäftsführers Finanzen zu übernehmen. Wir haben damit zusätzliche Kompetenz für die operative Führung gewonnen, die durch die Auslagerung des Profibereichs in die SC Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA zukünftig noch wichtiger wird«, wird Elmar Volkmann, Vorsitzender des Wirtschaftsrates, in einer Vereinsmitteilung zitiert.