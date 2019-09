Von Elmar Neumann

Berlin (WB). Als die letzte Chance vertan, sein Kopfball am langen Eck vorbei ins Aus geflogen ist und Schiedsrichter Frank Willenborg den finalen Pfiff abgegeben hat, sinkt Uwe Hünemeier auf die Knie, nimmt die Hände vors Gesicht und sieht aus wie ein Ausbund an Fassungslosigkeit.

»Das ist die Story der bisherigen Saison«, sagt der Innenverteidiger des SC Paderborn 07 wenig später über den nächsten Misserfolg, das 1:2 (0:1) gegen Hertha BSC. Es ist für den Aufsteiger die vierte Niederlage am fünften Bundesliga-Spieltag und die, mit der er die bis dahin ebenfalls sieglosen Berliner auf dem letzten Platz ablöst. Was der Routinier mit dem Verweis auf »die Story« meint, erschließt sich allen Beobachtern sofort. Trotzdem schiebt der 33-Jährige eine Erklärung nach: »Abgesehen vom Spiel gegen Schalke hat unsere Leistung jedes Mal gestimmt und dafür ist der eine Punkt, den wir bislang haben, viel zu wenig. Wir belohnen uns einfach noch nicht.«

»Dämlich angestellt«

Dass der SCP tatsächlich eine Belohnung verdient gehabt hätte, wurde beim Blick auf die Statistiken deutlich. Schon in Hälfte eins, als das Torschussverhältnis 8:1 für die Gäste lautete, aber auch nach den 94 Minuten als es in dieser Wertung 14:6 für die Verlierer stand. Das – nicht neue – Paderborner Problem fasste »Hüne« so in Worte: »Während Hertha aus vier Chancen zwei Tore macht, machen wir aus acht, neun Möglichkeiten nur ein einziges.« Das gelang Ben Zolinski (54.) erst, nachdem sich der neue Ligaletzte schon die beiden entscheidenden Fehler erlaubt hatte.

Wobei: Während dem 2:0 durch BVB-Leihgabe Marius Wolf (52.) ein Missverständnis zwischen Klaus Gjasula und Sebastian Vasiliadis vorausgegangen war, muss mit Blick auf das Führungstor von einer schier endlosen Fehlerkette gesprochen werden. Herthas 21-jähriger Holländer Javairo Dilrosun ließ bei seinem Sololauf, dem ein ungeahndetes Handspiel von Marvin Plattenhardt vorausgegangen war, gleich sechs (!) Paderborner alt aussehen und schließlich auch Torwart Jannik Huth keine Chance (10.). »Da haben sich die Jungs dämlich angestellt«, wurde Steffen Baumgart deutlich. Dass er trotzdem ebenfalls und abermals von einem »guten Spiel« der Seinen sprach und Kapitän Christian Strohdiek »eine passende Reaktion« auf das Schalke-Spiel gesehen hatte, hing mit den meisten Phasen vor, zwischen und nach den Berliner Toren zusammen.

Ende der Story nicht geschrieben

Verunsichert wirkte in diesem Kellerduell nur einer der Tabellennachbarn. Selbst die frühe Führung verhalf dem BSC nicht zu mehr Mut. Vielleicht auch deshalb, weil Trainer Ante Covic die Vorgehensweise des Favoriten sogar dem Spiel des Underdogs angepasst hatte, statt eigenen Stärken zu vertrauen: »Wir hatten viel Respekt vor dem Paderborner Umschaltspiel. Daher waren wir darauf aus, dass unser Gegner möglichst oft den Ball hat.« Ein (ängstlicher) Ansatz, den auch Baumgart erstaunlich fand: »Man scheint uns sehr ernst zu nehmen. Das ist doch eine schöne Sache.«

Das trifft auf das Tabellenbild nicht zu. Dort werden die in den jüngsten zwei Jahren erfolgsverwöhnten Paderborner auf Rang 18 und als einzig noch siegloser Teilnehmer geführt und diese reagieren wie? Trotzig. »Wir haben doch nicht in der vergangenen Saison 34 Spieltage lang alles gegeben, um jetzt nach nur fünf Spielen die weiße Fahne zu hissen«, sagt Hünemeier. Das Ende der Story sieht er noch längst nicht geschrieben.