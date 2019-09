Paderborn (WB/MR). Steffen Baumgart redet nicht gerne drumherum. »Wir wissen um die enorme Wucht, die mit dem FC Bayern München auf uns zukommt«, sagt Paderborns Trainer mit Blick auf den Gast am Samstag. An der Taktik mit zwei Spitzen hält er dennoch fest: »Ich kann das Ergebnis nicht voraussagen, aber das, was wir spielen wollen: Vollgas nach vorne, Chancen erarbeiten und dann schauen, was passiert.« Mit dieser Ausrichtung habe sein Team in den meisten Spielen gut ausgesehen, das 4-4-2 gebe der Mannschaft die größte Sicherheit.