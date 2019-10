Albaniens Klaus Gjasula (0:1 in der Türkei) und Luxemburgs Laurent Jans (0:3 in Portugal) verspielten mit ihren Nationalmannschaften ihre letzte Chance auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2020. Während dieses Duo durchspielte, stand Mohamed Dräger beim Freundschaftsspiel Tunesiens gegen Kamerun (0:0) verletzungsbedingt gar nicht im Kader.

Dräger klagt seit einiger Zeit über Innenbandprobleme im Knie, die sich im Spiel gegen Mainz verschärft haben. »In Tunesien ist ein MRT gemacht worden. Das hat einen kleinen Befund ergeben, ist aber nicht dramatisch«, sagte Manager Martin Przondziono. Dräger war danach in seiner Heimat Freiburg, wird an diesem Montag in Paderborn zurückerwartet und wie Ben Zolinski (Adduktoren) und Marlon Ritter (Leiste), die im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden (3:3) geschont worden waren, wieder ins Training einsteigen. Alle drei sollten am Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln einsatzbereit sein.