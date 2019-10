Passiert ist es am vergangenen Freitag im Training. »Wir müssen zunächst die MRT-Untersuchung abwarten, aber das sah nicht gut aus«, sagte Trainer Steffen Baumgart und er sollte mit seinem unguten Gefühl richtig liegen. Die sogenannte Magnetresonanztomographie hat am Dienstagnachmittag ergeben, dass sich der Vizekapitän einen Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen hat und dem SCP wohl zumindest bis zur nächsten Länderspielpause fehlen wird. Das hieße konkret, dass er die vier Ligaspiele gegen Köln, Düsseldorf, Hoffenheim und Augsburg sowie die DFB-Pokalpartie gegen Leverkusen verpasste. Die Ausfallzeit bei einer solchen Verletzung kann zwischen ein bis drei Monaten liegen.