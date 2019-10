»Wir haben erst die MRT-Untersuchung abzuwarten, aber das sah wirklich nicht gut aus«, hatte SCP-Coach Steffen Baumgart am Mittag gemutmaßt und er sollte mit seinem unguten Gefühl richtig liegen.

Die Magnetresonanztomographie hat ergeben, dass sich der Vizekapitän einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat. Die Ausfallzeit bei einer solchen Verletzung kann stark variieren, von einem bis zu drei Monaten betragen, aber gesichert zu sein scheint, dass »Hüne« zumindest die fünf Partien bis zur dritten Länderspielpause Mitte November verpasst.

Konkret handelt es sich dabei um die Ligaduelle in Köln, zuhause gegen Düsseldorf, in Sinsheim gegen Hoffenheim und zuhause gegen Augsburg sowie die DFB-Pokalpartie in Leverkusen. Ein erreichbares Ziel dürfte der Auftritt bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund am 22. November darstellen.

Für den Routinier ist das die zweite unangenehme Nachricht innerhalb kurzer Zeit, hatte er vor dem jüngsten Heimspiel – dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 – doch seinen Stammplatz in der Innenverteidigung für Sebastian Schonlau räumen müssen.

Positive Nachrichten

Positive Nachrichten gibt es dagegen von den nur leicht lädierten Ben Zolinski (Adduktorenprobleme) und Marlon Ritter (Leistenprobleme). Das Duo hielt sich am Dienstag, an dem die Mannschaft Ritter mit einem Ständchen zum 25. Geburtstag gratulierte, noch aus dem intensiven Teamtraining heraus – aber: »Nach dem trainingsfreien Mittwoch dürften die beiden am Donnerstag wieder das volle Programm mitmachen. Das sieht sowohl bei Benno als auch Marlon gut aus«, sagte Baumgart.

Mit dem angenehmen Gefühl, gegen Brasilien 1:1 und durchgespielt zu haben, ist der nigerianische Linksverteidiger Jamilu Collins am Dienstagnachmittag aus Singapur zurückgekehrt. Selbstbewusstsein hat auch Klaus Gjasula gesammelt, der am Montag beim 4:0-Erfolg der albanischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Moldawien ebenfalls 90 Minuten auf dem Rasen stand.