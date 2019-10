Am 16. September 2018 trafen Bernard Tekpetey (links) und Sven Michel beim 5:3-Sieg des SC Paderborn in Köln. Foto: dpa

Von Matthias Reichstein

»Die Schere im deutschen Fußball geht weiter auseinander, die Unterschiede zwischen oben und unten werden gravierender. Früher ist man mit einem Gefühl nach München oder Dortmund gefahren, dort etwas mitzunehmen. Das habe ich schon lange nicht mehr«, sagt der Trainer des SC Paderborn.

Der Letzte und der Vorletzte

Am Sonntag sind der Letzte und der Vorletzte unter sich: der sieglose SCP beim daheim noch erfolglosen 1. FC Köln. Paderborner, die auf die Aufstiegssaison zurückblicken, werden diesmal besonders gerne nach Müngersdorf fahren. In der vergangenen Spielzeit gab es gegen die Kölner gleich drei Siege.

Nummer 1 im September 2018 beim 5:3 in Köln, dann im Februar 2019 ein 3:2 daheim und zum Abschluss im März auch noch einen 5:3-Erfolg in einem Testspiel. »Die beiden Begegnungen um Punkte waren sicher aussagekräftig, aber da waren wir in keinem Spiel die bessere Mannschaft. Wir hätten jedes Mal auch als Verlierer vom Platz gehen können. Deshalb weiß ich, was auf uns zukommt«, bremst Baumgart. Wobei ein bisschen Stolz doch noch mitschwingt: »Das sind sehr schöne Erinnerungen und beide Erfolge in der 2. Liga haben uns am Ende der Bundesliga ein Stück näher gebracht.«

Die Spiele sind für Baumgart Geschichte. Schlussfolgerungen auf das Duell am Sonntag seien weit hergeholt, nicht mal einen Zusammenschnitt der vergangenen 13 Paderborner Tore wird es zur Einstimmung geben: »Man kann sich aus allem einen Strohhalm basteln, das bringt uns aber nicht vorwärts.« Die Situation habe sich verändert, Köln habe sich verstärkt und auch verbessert.

Individuelle Klasse hat gelitten

Das kann Baumgart über den SCP nicht sagen. Zumindest nicht, dass das Team verstärkt wurde. In der Breite sicher, die individuelle Klasse hat aber gelitten. Einen Spielmacher wie Philipp Klement (jetzt VfB Stuttgart), dessen Stern beim erwähnten 5:3-Sieg in Köln (zwei Tore, eine Vorarbeit) erst richtig aufging, konnte Paderborn bislang nicht im Ansatz ersetzen. Das liegt auch daran, dass nur etwa 100.000 Euro der erwirtschafteten Transfererlöse in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro (neben den 2,5 Millionen für Klement gab es die gleiche Summe auch für Bernard Tekpetey) reinvestiert wurden.

Das sieht auch Baumgart kritisch. Der »Sport-Bild« sagte er: »Bei genauer Betrachtung hat sich unser Kader im Vergleich zum Vorjahr personell nicht verbessert.« An anderer Stelle wurde Paderborns Trainer noch deutlicher: »Wenn man mich fragt, ob wir den einen oder anderen Spieler bräuchten, würde ich sagen: Ja. Aber für das Geldausgeben bin ich nicht zuständig, bei uns gibt es eine klare Arbeitsteilung. Meine Verantwortung liegt darin, die Jungs besser zu machen.«

Die Reise an den Rhein muss er mit dem aktuellen Kader antreten, Veränderungen sind erst in der Winterpause möglich. Aber wichtige Statistiken sprechen ohnehin für Paderborn, auch dieses Zahlenspiel: Der SCP erzielte in dieser Serie immer mindestens ein Tor.