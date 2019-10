Von Matthias Reichstein

»Das wird in dieser Form nicht noch einmal passieren. Dieser Club wird nicht mehr so auseinanderfallen«, versichert Manager Martin Przondziono. Wobei die Lage aktuell zumindest sportlich nicht rosig ist. Der SCP ist der einzige sieglose Erstligist, Przondziono macht sich da nichts vor: »Sollte das in vier Wochen noch genauso sein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir 2020 wieder in der 2. Liga spielen.«

Zurzeit laufen die Personalplanungen aber noch zweigleisig. In diesen Tagen nimmt der 50-Jährige die ersten Gespräche auf, bei neun Profis laufen die Verträge unter bestimmten Bedingungen aus. Eher in der Zuschauerrolle ist der Verein bei »Mo« Dräger (23, ausgeliehen vom SC Freiburg), hier muss der SCP abwarten, was die Breisgauer mit dem tunesischen Nationalspieler vorhaben.

Laurent Jans (27, FC Metz) und Gerrit Holtmann (24, FSV Mainz) sind ebenfalls ausgeliehen, hier besitzen die Paderborner aber eine Kaufoption. Beide sind bislang allerdings nur Ergänzungsspieler.

In die zweite Reihe gerutscht

Ebenso in die zweite Reihe sind Uwe Hünemeier (33) und Babacar Gueye (24) gerutscht, eine gute Verhandlungsposition haben dagegen Klaus Gjasula (29) und Ben Zolinski (27). Bei diesem Quartett könnten am Ende auch die Anzahl der Pflichtspiele mitentscheidend sein. Alle vier besitzen entsprechende Klauseln.

Ganz auf den Trainerstab und insbesondere auf den Rat von Spezialcoach Nico Burchert will sich Przondziono bei den Torhütern verlassen. Das lange verletzte Nachwuchstalent Leon Brüggemeier (22) machte zuletzt gute Fortschritte, Routinier Michael Ratajczak (37) steht dagegen wohl vor dem Ende seiner Laufbahn. Gesprächsbedarf gibt es bei Johannes Dörfler (23), Marcel Hilßner (24), Khiry Shelton (26) und aktuell Kapitän Christian Strohdiek (31, alle Vertrag bis 2021), die beim Kampf um die Stammplätze im Moment wenig bis gar keine Chancen haben.

Zehn Scouts sichten jede Woche Spieler

Bei den Neuverpflichtungen tut sich ebenfalls etwas. Zehn Scouts sichten jede Woche Spieler aus unteren Ligen für den SCP. Aktuell scheint der Fokus auf die Cottbusser Talente Tobias Eisenhuth (18) und Moritz Broschinski (19) gerichtet zu sein. »Das sind sehr interessante Spieler, die genau zu unserer Fußball-Philosophie passen würden«, sagt Przondziono.

Konkrete Gespräche gab es aber nicht. Przondziono: »Wenn jeder unserer Späher nur zehn Talente auf seiner Liste hätte, wären das schon 100 richtig gute Jungs. Genau dazu zählen Tobias und Moritz Nicht mehr, aber auch nicht weniger.«