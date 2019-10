Von Elmar Neumann

Nun liegt die Konzentration des 22-Jährigen wieder einzig und allein auf dem kommenden Kellerduell, der SCP-Vorstellung beim 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr, Rhein-Energie-Stadion). Aber – das ist keine Frage – die besagten balllosen Momente haben richtig gutgetan: »Es ging um alles außer Fußball. Darum, den Kopf mal freizubekommen, runterzufahren und das hat bestens funktioniert. Das Köln-Spiel kann kommen.«

Trainiert wurde nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 und vor dem Auftritt beim Mitaufsteiger natürlich ebenfalls, äußerst intensiv sogar, und in den und rund um diese Einheiten stand auch die Ursachenforschung im Fokus. Revolutionäre Erkenntnisse gibt es nicht. Auf die spätestens nach der vierten Niederlage in Folge bereits immer gleichen Fragen antwortet der Deutsch-Grieche so: »Unser Problem ist nicht unser Fußball. Wir haben gezeigt, dass wir damit jedem Gegner wehtun können. Aber wir leisten uns zu viele Fehler, aus denen auf diesem Niveau ganz schnell Gegentore resultieren. Das müssen wir abstellen.« Genau diese Einsicht ist gleichbedeutend mit dem erheblichsten Unterschied, den »Vasi« zwischen der zweiten und der ersten Liga ausgemacht hat. In der Bundesliga lassen sich die Gegner nicht zweimal bitten: »Die Jungs sind kaltschnäuziger, abgezockter und am Ball so gut, dass sie ihre Möglichkeiten besser nutzen als unsere Gegner in der zweiten Liga.«

Der Mann, der in der Vorsaison mit einem überzeugenden Kurzeinsatz in Köln sein Zweitligadebüt feierte, ist für das (bislang erfolglose) Spiel des SCP von ganz besonderer Bedeutung. Das wird nicht nur daran deutlich, dass der ehemalige Aalener neben Linksverteidiger Jamilu Collins der einzige Akteur ist, der in dieser Saison jede einzelne der 630 Meisterschaftsminuten auf dem Feld verbracht hat und diese beiden (Vasiliadis: 3,5 Millionen, Collins: 3,0 Millionen) auch die wertvollsten Bestandteile des SCP-Kaders sind. In Kooperation mit Klaus Gjasula bildet der Senkrechtstarter im Mittelfeld die Paderborner Schaltzentrale, das Herz des Schlusslichts. Das schlägt fleißig, allerdings noch nicht exakt in dem verlässlichen Takt, den sich Cheftrainer Steffen Baumgart erhofft: »Man sieht, dass Vasi das Tempo gehen und er vieles, was ihn in der zweiten Liga ausgezeichnet hat, auch in der ersten Liga zeigen kann. Klaus und er machen in vielen Situationen einen sehr guten Job, aber da gibt es auch Bälle, die nicht ankommen und wir arbeiten daran, dass das weniger werden.«

Das nervige Sieglossein

Ein Rezept, mit dem das so nervige Sieglossein vielleicht schon in Köln ein Ende finden könnte, hat Vasiliadis. Es klingt so banal wie wirkungsvoll: »Wir müssen noch klarer in unseren Aktionen werden und den Ball notfalls einfach mal wegprügeln.« Bei all der Suche nach einer schnellen Lösung der Paderborner Probleme, warnt der Bewunderer von West Ham Uniteds Jack Wilshere aber davor, den Druck mit Blick auf die Köln-Partie oder etwa das sich anschließende Heimspiel gegen Düsseldorf zu hoch werden zu lassen: »Wir dürfen nicht davon reden, diesen oder jenen Gegner jetzt schlagen zu müssen. Das ist die falsche Einstellung und wird den Aufgaben nicht gerecht. Auch unsere Gegner wollen gewinnen, und nur weil wir gegen Köln zuletzt gut ausgesehen haben, fährst du nicht dahin und haust die mal so eben wieder aus dem Stadion.«

Übermut hält der angeblich unter anderem von Gladbach umworbene Gladbach-Fan für unangebracht, den Mut haben seine Teamkollegen und er vor dem achten von 34 Spieltagen aber noch lange nicht verloren. Es fehlt nicht viel. An dieser Einschätzung hat sich auch im Verlauf der zweiten Länderspielpause nichts geändert. »Tabellarisch und ergebnistechnisch haben wir den Sprung noch nicht geschafft, leistungstechnisch aber schon. Und die Resultate werden kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir sind vom Klassenerhalt noch genauso fest überzeugt wie vor dem allerersten Spieltag«, sagt Vasiliadis.