Streli Mamba mischt wieder mit: Am Sonntag steht Paderborns Stürmer wieder in der Startelf. Foto: Oliver Schwabe

Sein Team zieht fast trotzig mit, will den Weg, »der uns erfolgreich gemacht hat«, mitgehen. Attackieren, nach vorne spielen und den zuhause noch punktlosen 1. FC Köln permanent unter Druck setzten – so ist auch die Marschroute für Sonntag (15.30 Uhr, Sky) und Baumgart ist sicher: »Wenn wir unseren Fußball auf dem Platz bringen, bleiben wir für alle gefährlich.« Das stimmt, ein Problem bleibt: ein gut vorbereiteter Gegner.

Überzeugungsarbeit hat gefruchtet

Seine Überzeugungsarbeit bei seinen Spielern hat – wo sie nötig war – aber gefruchtet. Ein Beispiel ist Streli Mamba: Der glänzend in die Saison gestartete Neuzugang aus Cottbus wird nach drei Spielen ohne Einsatz zurückkehren. Der 25-Jährige hat sogar gute Chancen, auf direktem Weg von der Tribüne auf den Rasen zu stürmen: »Wir brauchen ihn mit seinem Antritt und seiner Geschwindigkeit für unser Umschaltspiel«, bestätigte Baumgart und übte gleichzeitig Kritik: »Zuletzt hatte mir seine Intensität nicht gefallen. Er kann alles sehr viel besser. Wenn jemand nicht weiß, wann und wie er sich einbringen muss, dann sage ich es als Trainer. Ansonsten laufen wir alle nur nebeneinander her.«

Mamba ist wieder dabei, andere Veränderungen deutete Baumgart an. Denn die sieben sieglosen Spieltage sind bereits ein eindeutiges Signal, deshalb muss der 47-Jährige auch über weitere Wechsel in seiner Anfangself nachdenken. Namentlich nannte er noch die Neuzugänge Rifet Kapic (»Rückt dichter dran«) und Johannes Dörfler (»Sehr gutes Spiel gegen Wiesbaden«), eine andere Alternative für den offensiven Part könnte Gerrit Holtmann sein. Abdelhamid Sabiri muss sich dagegen weiter gedulden. Baumgart: »Klaus Gjasula und Sebastian Vasiliadis werden in Köln zentral spielen, aber Abdi nimmt immer besser unseren Fußball an.«

Positive Erinnerungen an den FCK

Dass Baumgart nach drei Siegen in der vergangenen Saison nur beste Erinnerungen an den 1. FC Köln hat, ist hinlänglich beschrieben worden. Mit der Domstadt verbindet er auch eine Premiere: »Hier habe ich meinen ersten Auswärtssieg als Zweitligatrainer gefeiert. Ein besonderer Moment.« Steigern könnte das ein Dreier am Sonntag. Das wäre Sieg Nummer eins als Trainer in Liga eins.

So könnten sie spielen

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Schaub, Drexler - Cordoba, Terodde

Paderborn: Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Collins - Souza, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Mamba, Zolinski

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)