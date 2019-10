Köln (WB/MR). Die Situation beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verschärft sich: Das 0:3 (0:1) im Kellerduell beim 1. FC Köln war am achten Spieltag bereits Saisonniederlage Nummer sieben für das Schlusslicht der Liga. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz vergrößerte sich damit auf sechs Punkte.

Während Kölns Coach Achim Beierlorzer im Vergleich zum 1:1 auf Schalke nichts änderte, stellte P aderborns Trainer Steffen Baumgart gegenüber der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 seine Mannschaft auf drei Positionen um: Gerrit Holtmann, Christopher Antwi-Adjei und Babacar Gueye spielten für Jamilu Collins (grippaler Infekt), Ben Zolinksi und Sven Michel (beide auf der Bank).

Führungstor im zweiten Anlauf

»Wir wollen diese Partie unbedingt gewinnen. Diesen Willen will ich heute von meiner Mannschaft auch sehen,« sagte Beierlorzer vor der Partie. Sein Team machte zunächst auch viel Druck und ging nach neun Minuten verdient mit 1:0 in Führung. Simon Terodde stocherte den Ball nach einem Eckball über die Linie. Allerdings war es ein Führungstor im zweiten Anlauf: Knapp drei Minuten lang (!) wurde der Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung überprüft, nach dem Videobeweis durften die FC-Fans noch einmal jubeln.

In der Folgezeit stellten die Hausherren im Duell der Aufsteiger die bessere Mannschaft, waren spielbestimmend und hätte sogar noch auf 2:0 erhöhen müssen. Doch erneut Terodde (40.) traf nur den Außenpfosten. Und der SC Paderborn? Offensiv hatte der Club nur zwei Schuss-Chancen: Kai Pröger (20./37.) konnte beide nicht verwerten.

Im zweiten Durchgang begann der SCP gut, Holtmann (51.) zwang mit einem tückischen 20-Meter-Schrägschuss Kölns Keeper Timo Horn zu einer ersten Glanztat.

Verdiente Niederlage

Doch nur acht Minuten später war die Partie praktisch entschieden: Nach einer Flanke von Kingsley Schindler köpfte Louis Schaub zum 2:0 ein und stellte damit den ersten Kölner Heimsieg sicher. Hier sah Leopold Zingerle im Tor des SCP nicht gut aus, der Ball war haltbar. Schindler (67.) hätte den Vorsprung noch ausbauen können, der eingewechselte John Cordoba (84.) ebenfalls, der traf nur den Pfosten. Den 3:0-Endstand köpfte dann Sebastian Bornauw (85.), nach einem Eckball von Marcel Risse.

Vom SCP kam in der Schlussphase nicht mehr viel, gefährlich war mit einem Kopfball nur noch der ebenfalls eingewechselte Abdelhamid Sabiri (83.). Am Ende war es deshalb eine verdiente siebte Niederlage am achten Spieltag.

Am kommenden Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) geht es für den SCP mit einem Heimspiel weiter: Fortuna Düsseldorf ist in der Benteler-Arena zu Gast.

Statistik

Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach – Skhiri, Hector, Schindler, Schaub (83. Höger), Kainz (63. Risse) – Terodde (75. Cordoba)

Paderborn: Zingerle – Dräger, Kilian, Schonlau, Holtmann – Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei (62. Zolinski) – Gueye (62. Michel), Souza (77. Sabiri)

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Terodde (9.), 2:0 Schaub (59.), 3:0 Bornauw (85.)