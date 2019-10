»Jamilu ist – wie schon in der ersten Länderspielpause – mit einem leichten grippalen Infekt von seinen Einsätzen zurückgekehrt. Wir haben ihn am Freitag extra aus dem Training genommen, aber leider hat die Zeit diesmal nicht mehr gereicht. Er ist gar nicht mit nach Köln gefahren«, sagte der Trainer.

Ligaübergreifend hatte der Nigerianer 14 Punktspiele in Serie über 90 Minuten bestritten, letztmals beim Auftritt an der Alten Försterei zu Beginn auf der Bank gesessen. Doch während seine Mannschaft damals mit Ersatzlinksverteidiger Tobias Schwede einen 3:1-Sieg gegen Union feierte und einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg machte, war ihr am Sonntag mit Gerrit Holtmann auf der Collins-Position kein Erfolgserlebnis vergönnt.

»Für mich war es das erste Mal seit ziemlich genau 13 Monaten, dass ich mal wieder in der Anfangself stand. Ich bin zufrieden, dass ich die 90 Minuten verletzungsfrei überstanden habe, aber mit mehr auch nicht. Fußball ist ein Mannschaftssport und wir stehen erneut mit leeren Händen da. Das ist einfach bitter«, sagte Holtmann, den der SCP – samt einer Kaufoption – bis zum Sommer aus Mainz ausgeliehen hat. Baumgart bescheinigte Holtmann eine Leistung, mit der er »grundsätzlich einverstanden« sei, aber der 24-Jährige selbst hatte eine andere Sicht auf die Dinge.

1. FC Köln - SCP 3:0 Fotostrecke

Foto: Marius Becker/dpa

Vor allem der Fehlpass vor dem vorentscheidenden 0:2 beschäftigte ihn. »Da habe ich gedacht, dass Jimmy (Christopher Antwi-Adjei; d. Red.) kurz kommt, aber das hat er nicht gemacht. Das war ein Missverständnis, ein Abstimmungsfehler, wobei auch noch genügend Zeit geblieben wäre, um das noch zu korrigieren.« Das gelang nicht und so galt es abermals Ursachenforschung zu betreiben. Die klang bei Holtmann wie folgt: »Das Problem ist vielleicht, dass wir unbedingt wollen und uns selbst hemmen.«

Entstanden ist eine Situation, an der auch der gebürtige Bremer nicht mehr sorgenfrei vorbeiblicken kann: »Natürlich guckt man auf die Tabelle und was da zu sehen ist, ist Klartext. Wir wussten, dass es schwer werden würde, aber haben uns natürlich einen ganz anderen Start erhofft.«

Keine Zeit für Hoffnungslosigkeit

Wenn jetzt in dieser prekären Lage nach Hoffnungsträgern gesucht wird, sieht sich Holtmann, obwohl er mit nun 30 Erstligaeinsätzen nach Uwe Hünemeier (43) die meiste Bundesligaerfahrung vorzuweisen hat, nicht an einer der ersten Stellen. »Mit 24 Jahren bin ich selbst noch jung und unerfahren. Wenn man in drei, vier Jahren 30 Mal spielt, ist das im Vergleich zu anderen nichts.«

Die Zeit für Hoffnungslosigkeit sieht Holtmann aber noch längst nicht gekommen. Es bleiben 26 Spiele und es gibt den sich aufstauenden Trotz, aus dem möglichst bald das erste Erfolgserlebnis entstehen soll. »Unsere Zeit wird kommen. Garantiert«, sagt Holtmann und fügt an: »Es kann doch nur noch besser werden.«