Von Elmar Neumann

Köln (WB). Nach der auf einmalige Art erspielten Rückkehr in das Fußball-Oberhaus taumelt der SC Paderborn 07 nun einem Rekord entgegen, den niemand haben will. Das 0:3 (0:1) im Aufsteigerduell beim 1. FC Köln war für den SCP die fünfte Niederlage in Folge und bereits die siebte im achten Spiel. Ein Punkt nach acht Partien – damit steht der Außenseiter in der Geschichte der Bundesliga fast alleine da.

Genauer gesagt: Nur der 1. FC Saarbrückem (1963/64) und der 1. FC Köln (2017/2018) sind ebenso schlecht gestartet wie die Paderborner in ihre zweite Erstliga-Saison. Manager Martin Przondziono fasste die magere Ausbeute in den Kölner Katakomben mit einem einzigen Wort zusammen: »Scheiße.« Trainer Steffen Baumgart wollte da nicht widersprechen: »Es steht außer Frage, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden, was die Punkte angeht. Wenn du es Woche für Woche probierst und es kommt so wenig dabei heraus, darfst du es auch mal so deutlich beschreiben.«

Während die bis Sonntag zuhause punktlosen Gastgeber mit exakt der Elf antraten, die sich vor der Länderspielpause auf Schalke ein spätes, allerdings achtbares 1:1 erarbeitet hatte, war Baumgart zu einer Umstellung gezwungen. Für den grippekranken Linksverteidiger Jamilu Collins, der jede der vor­angegangenen 630 Meisterschaftsminuten auf dem Feld verbracht hatte, stand die Mainzer Leihgabe Gerrit Holtmann zum ersten Mal in der Anfangsformation. Völlig freiwillig nominierte der Coach – im Vergleich zum Mainz-Spiel – Christopher Antwi-Adjei und Babacar Gueye an Stelle von Ben Zolinski und Sven Michel. Diese Formation hatte eine veränderte Offensivtaktik zur Folge. Im 4-5-1 war Gueye, der den Anpfiff ebenfalls erstmals auf dem Rasen erlebte, die einzige Spitze.

Zu sehen war vom 1,90 Meter großen Senegalesen jedoch nichts. »Wir sind die bessere Mannschaft im Verhältnis zum Gegner«, hatte Kölns Coach Achim Beierlorzer vor Beginn gesagt und er schien mit dieser etwas hölzern formulierten Einschätzung richtig zu liegen. Die ersten 15 Minuten gehörten den Hausherren, die folgerichtig schon nach neun Minuten in Führung gingen. Simon Terodde staubte zum verdienten 1:0 ab, musste dann aber 2:24 Minuten warten, ehe der in wenigen Kilometern Entfernung beheimatete Video Assistant Referee die Frage »Abseits oder nicht?« zu Gunsten des FC beantwortet hatte.

»Der Blick auf die Tabelle tut weh«

Und der SCP? Der meldete erst nach 20 Minuten Ansprüche an. Ein 30-Meter-Freistoß von Kai Pröger war keinen Treffer, aber zumindest ein Raunen der 50.000 Zuschauer wert. Es sollte neben einem Holtmann-Schuss kurz nach Wiederbeginn (51.) die einzige Paderborner Möglichkeit bleiben, während die Kölner noch zweimal nachlegten – auch mit Hilfe des Ligaletzten. Erst profitierten sie vor dem 2:0 durch Louis Schaub (59.) von einem Missverständnis zwischen Holtmann und Antwi-Adjei sowie einem Fehler von Keeper Zingerle (»Es gibt Tage, da halte ich den Ball«), dann kam Sebastiaan Bornauw nach einer Ecke viel zu frei zum Kopfball (85.).

»Wir versuchen viel, aber mit diesen ständigen Fehlern in den entscheidenden Situationen drehen wir uns im Kreis. Der Blick auf die Tabelle tut weh, aber wir werden nächste Wochen gegen Düsseldorf einen neuen Anlauf nehmen, um drei Punkte zu holen«, sagte Baumgart.