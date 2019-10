Paderborn (WB/MR). So schnell geht das: Beim 0:3 in Köln feierte Babacar Gueye noch sein Startelf-Saisondebüt, am Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf steht der 1,90 Meter lange Senegalese schon nicht mehr im 20 Spieler umfassenden Spieltagkader des SC Paderborn. Der 24-Jährige, von Trainer Steffen Baumgart vor einer Woche gegen den Mitaufsteiger als Stoßstürmer nominiert, blieb am Rhein völlig wirkungslos (WB-Note: 5,5) und ist nun erst einmal draußen.