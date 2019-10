Von Peter Klute

Überfällig war dieses 2:0 aber auch, weil im Falle einer weiteren Niederlage die Zweifel an der Paderborner Erstligatauglichkeit immer größer und sich der Rückstand in Richtung rettendes Ufer langsam in die Kategorie unrealistisch entwickelt hätte.

Ob Baumgarts etwas defensivere Variante mit nur einer Spitze das System für die Zukunft sein wird, muss abgewartet werden. Entscheidend für das Ende der Negativserie waren zwei andere Aspekte. Zum einen wehrte sich der Aufsteiger endlich mal, spielte körperbetont und robust, warf sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf. Zum anderen kehrte gegen die Fortuna das Glück zurück.

Die Erleichterung war spürbar, das Strahlen in den Gesichtern unübersehbar. Doch es war nur ein erster Schritt, der SCP ist nach wie vor Letzter. Der für die meisten (inklusive Trainer) erste Bundesligadreier wird Auftrieb geben, aber die Mannschaft ist auch in der Pflicht. Die Spieler haben in den vergangenen (erfolglosen) Wochen immer wieder erklärt, dass es nur endlich diesen einen Sieg brauche, um die Saison in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt müssen sie Wort halten und nachlegen. Diese Woche mit dem DFB-Pokal am Dienstag in Leverkusen und der Punktepartie am Freitag bei der TSG Hoffenheim gibt dazu zwei ideale Gelegenheiten.