Paderborn (dpa). Der SC Paderborn bangt vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen um den Einsatz von Sven Michel. Der Angreifer hat beim ersten Paderborner Sieg der Bundesliga-Saison am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf einen Schlag auf das Schienbein bekommen und droht für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr) auszufallen.

Fehlen werden auf jeden Fall die verletzten Uwe Hünemeier und Marlon Ritter.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart kündigte an, seine Mannschaft in Leverkusen auf einigen Positionen verändern zu wollen. Schließlich steht schon am Freitag das Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim an. Mittelfeldspieler Abdelhamid Sabiri, der gegen Düsseldorf zum 1:0 traf, soll aber auf jeden Fall spielen. Auch Klaus Gjasula wird dabei sein, schließlich ist der Mittelfeldspieler dann am Freitag in Hoffenheim wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

In der Bundesliga musste sich Paderborn in Leverkusen am ersten Spieltag mit 2:3 geschlagen geben, hielt dabei aber sehr gut mit. »Wir gehen wieder als Außenseiter ins Rennen, wollen aber auch die dritte Runde erreichen«, sagte Baumgart.