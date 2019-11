Der SC Paderborn muss in der Bundesliga an den Spieltagen 18 bis 21 zweimal samstags und sonntags ran. Das Spiel beim FC Schalke 04 steigt am Samstag, 8 Februar um 15.30 Uhr.

Die Arminia ist dienstags, freitags und sonntags gefordert. Die zweite Saisonhälfte beginnt mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Dienstag, 28. Januar (18.30 Uhr).

Die Terminierungen im Überblick:

SCP:

So., 19. Januar, 18 Uhr: SCP - Bayer Leverkusen

Sa., 25. Januar, 15 Uhr: SC Freiburg - SCP

So., 2. Februar, 18 Uhr: SCP - VfL Wolfsburg

Sa., 8. Februar, 15.30 Uhr: Schalke 04 - SCP

DSC:

Di., 28. Januar, 18.30 Uhr DSC – VfL Bochum

Fr., 31. Januar, 18.30 Uhr Erzgebirge Aue – DSC

So., 9. Februar, 13.30 Uhr DSC – SSV Jahn Regensburg