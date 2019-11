Paderborn (WB/MR). Mit Demut, aber auch mit Mut und großer Vorfreude fährt Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn am Freitag (Anstoß: 20.30 Uhr/Dazn) nach Dortmund. »Für viele Spieler geht ein Traum in Erfüllung. Das ist, was man sich als kleiner Junge erhofft – einmal in solch einem Stadion zu spielen«, sagt Paderborns Trainer Steffen Baumgart .