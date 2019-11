Von Peter Klute

Es waren bemerkenswert ehrliche Sätze, die Steffen Baumgart vergangene Woche im Interview aussprach. »Ich weiß natürlich nicht, mit wie vielen Punkten wir in die Pause gehen. Aber es könnte sein, dass keiner mehr dazu kommt«, sagte der Trainer des SC Paderborn. Und er sagte auch: »In Dortmund kann alles passieren, leider auch ein 0:5.«

Foto: David Inderlied/dpa

Bei diesen Aussagen dürfte sich manch einer gefragt haben: Hat Baumgart schon resigniert oder ist er aufgrund der Voraussetzungen und der Erfahrungen aus den ersten elf Spieltagen einfach nur Realist? Fakt ist: Saisonauftritt Nummer zwölf war genauso spektakulär wie unerwartet. Mit dem fünften Zähler ausgerechnet im Signal-Iduna-Park hatten wohl die größten Optimisten im Paderborner Lager nicht gerechnet, auch wenn dieser sich nach dem 3:0 doch mehr wie eine Niederlage anfühlt.

Zugegeben: Es war reichlich Fantasie vonnöten zu glauben, dass es für den SCP gegen Spitzenteams wie Dortmund und bis Weihnachten noch Leipzig sowie Mönchengladbach etwas zu holen geben könnte.

Der BVB ist finanziell und sportlich kein Maßstab. Aber: Die Dortmunder sind spätestens seit dem 0:4 in München deutlich angeschlagen, verloren zuvor beispielsweise auch beim Neuling Union Berlin und dürften gedanklich schon ein bisschen beim Champions-League-Duell gegen den FC Barcelona gewesen sein. Paderborn hat’s in Hälfte eins eiskalt ausgenutzt und war ganz nah dran an der Sensation.

Der SCP muss den Schwung nun mitnehmen, damit aus dem Genuss Bundesliga keine Tour der Leiden wird. An diesen 22. November 2019 werden sich aber alle definitiv gerne erinnern.