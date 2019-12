Paderborns Spieler nach dem 2:3 gegen Leipzig in der Benteler-Arena. Foto: Thomas F. Starke

Von Elmar Neumann

Es wirkt wenig nachvollziehbar, dass die Benteler-Arena auch in einem Heimspiel gegen einen Champions-League-Achtelfinalisten nicht ganz gefüllt ist. Aber die Fans, die sich das eigentlich ungleiche Duell zwischen dem bereits etwas abgeschlagenen Abstiegskandidaten und dem Titelanwärter aus Leipzig live im Stadion ansahen, bewiesen wieder einmal ein feines Gespür dafür, was für diesen Ligaletzten möglich zu sein scheint und was nicht.