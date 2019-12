Paderborn (WB/MR/dpa). Vor der Trainingseinheit am Dienstag ist Luca Kilian beim Fußball-Bundesligisten SC Paderborn von Mitspieler Sven Michel (29) als „die Entdeckung der Hinrunde“ gelobt worden. Der 20-Jährige selbst glaubt weiter an den Klassenerhalt des Tabellenletzten.

Der deutsche U21-Nationalspieler, der vor einigen Wochen sein Bundesliga-Debüt gegen Bayern München feierte, gibt sich auch nach dem Rückschlag gegen RB Leipzig (2:3) vom vergangenen Wochenende optimstisch. „Wir sind eine Truppe, die nie den Kopf in den Sand steckt. So eine Mentalität habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte der 20 Jahre alte Abwehrspieler dem „Kicker“. „Du kommst in die Mannschaft rein und spürst diese Energie, das ist einzigartig und besonders. So habe ich es noch nie empfunden.“

Vor der Saison vom BVB gekommen

Bei den Paderbornern, die in den vergangenen zwei Jahren von der 3. Liga in die Fußball-Bundesliga durchmarschiert sind, bislang aber nur fünf Punkte geholt haben, hat sich Kilian auch für Trainer Steffen Baumgart zu einer festen Größe im Defensivverbund entwickelt. Abwehrspieler Kilian war vor dieser Saison von Borussia Dortmund zum Aufsteiger gewechselt.

Kilian für Michel „der perfekte Schwiegersohn“

Die Lobeshymne auf Kilian hat Sven Michel übrigens fortgesetzt. Der 29-Jährige: „Luca ist ein überragender Fußballer, der sein Ding machen wird. Bei ihm passt das Gesamtpaket. Er ist super-nett, der perfekte Schwiegersohn.“