Von Peter Klute

Was Kohfeldt seinem Kollegen ins Ohr flüsterte, bleibt sein Geheimnis. Wahrscheinlich wird es eine Anerkennung für dessen Arbeit beim SC Paderborn gewesen sein. Davon gibt es für Baumgart und die Seinen Woche für Woche genug, doch diesmal folgte auch die Belohnung. Der erste Saisonsieg in der Fremde bedeutet nach der Kölner Pleite im Aufsteigerduell bei Union Berlin gleichzeitig den Sprung auf Rang 17.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt neu, von Aufgabe, Frust oder Verzweiflung war aber auch im hohen Norden trotz der scheinbaren Aussichtslosigkeit im Tabellenkeller nichts zu spüren. Die mutigen und couragierten sowie zweikampfstarken Gäste sorgten dafür, dass wenig davon zu sehen war, dass das 3:2 in Wolfsburg vor einer Woche und das Ende einer acht Spiele langen Negativserie ohne Dreier befreiende Wirkung für die Hausherren hatte. Die Paderborner bewiesen eindrucksvoll, dass sie überhaupt kein Interesse am Erklingen der Schiffshupe hatten, die immer bei einem Tor der Grün-Weißen ertönt. Der Außenseiter wehrte sich erneut mit allem, was er hatte. Und diesmal reichte es. Kohfeldt brachte seine Unzufriedenheit nicht selten mit Kopfschütteln zum Ausdruck.

Foto: dpa

Für Paderborn sind es bis zum Relegationsplatz nur noch vier Punkte. Es verbleiben 20 Spiele, die Saison kann zäh und lang werden. Wenn der SCP aber weiter so auftritt, macht sie dennoch Spaß. Dann können sich alle über das Geschenk Bundesliga freuen, auch wenn es im Mai wieder Geschichte sein sollte.