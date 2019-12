Hand in Hand gemeinsam zum Sieg: Paderborn feiert an der Weser den ersten Auswärtserfolg. Foto: imago

Von Matthias Reichstein

Paderborn (WB). Von großer Freude war nur auf dem Rasen des Weserstadions etwas zu sehen – als Paderborns 1:0-Sieg in Bremen am Sonntagabend schon etwas mehr als eine halbe Stunde feststand, waren die Verantwortlichen bemüht, schnell zur Tagesordnung überzugehen. „Acht Punkte sind immer noch wenig. Euphorie ist deshalb nicht angebracht“, sagte Steffen Baumgart.

Seinen ersten Bundesligasieg als Trainer auf des Gegners Platz nahm der 47-Jährge eher unterkühlt zur Kenntnis. „Das war eine Teamleistung, ich freue mich für alle“, war schon so ziemlich das Emotionalste, was der Fußballlehrer von sich gab. Seine Erklärung war wie immer eine ohne Schleife, sondern sehr direkt. „Das war keine gute Leistung. Wir haben es in vielen Spielen sehr viel besser gemacht“, monierte Baumgart. Auch SCP-Manager Martin Przondziono blieb bei seiner Bewertung zurückhaltend: „Das war kein Riesenspiel von uns.“

So etwas wie Euphorie

Besseren Fußball hatte der SCP in der laufenden Spielzeit tatsächlich schon einige Male geboten, war aber fast immer punktlos geblieben. „Diesmal hatten wir hinten raus aber mehr Körner“, meinte Przondziono und fand wenigstens den Blick auf die Tabelle besonders. Da steht seit Sonntagabend der 1. FC Köln auf Rang 18, Mitaufsteiger SC Paderborn auf 17. „Nicht mehr Schlusslicht, das ist cool. Jetzt müssen wir aber auch nachlegen, dann sind wir wieder im Geschäft“, blickte Przondziono lieber gleich nach vorne. Dabei musste auch der 50-Jährige anerkennen: Mit dem späten Tor von Sven Michel in der Nachspielzeit ist zumindest im Team wieder so etwas wie Euphorie entstanden. Der längst verloren gegangene Glaube an den Klassenerhalt lebt. „Der Blick auf die Tabelle gibt einem ein tolles Gefühl. Nach so vielen Wochen ganz am Ende kann ich es noch gar nicht so richtig fassen“, sagte Luca Kilian. Sebastian Schonlau hatte dagegen versucht, den Blick aufs Tableau in den vergangenen Wochen gänzlich zu vermeiden: „Dinge, die einem gar keinen Spaß machen, sollte man möglichst lassen.“ Die beiden Säulen im Abwehrzentrum einte aber die Freude über eine Null: 90 Minuten ohne Gegentor hatte es zuvor nur beim 2:0-Erfolg über Fortuna Düsseldorf gegeben.

„Ein guter Schritt“

Was ist dieser Sieg nun wert? Wieder drei Punkte. Die kann Paderborn niemand nehmen. Die Frage ist aber, inwieweit sich der Lernprozess im SCP-Team weiter fortsetzt. Das 3:3 in Dortmund und das 2:3 gegen Leipzig waren spielerisch fraglos bessere Auftritte, für einen Dreier reichte es aber erst in Bremen. Vielleicht auch deshalb, weil die Mannschaft in einigen Situationen etwas cleverer spielte, auch mal die Uhr runterlaufen ließ oder im richtigen Moment mit einem Foul den Spielfluss der Bremer störte. Zu viel wollte der Siegtorschütze aber nicht ins das 1:0 hineininterpretieren, Sven Michel war aber sicher: „Der Dreier wird uns Schwung geben. Das war ein guter Schritt, wenn auch nicht mehr.“ Am Samstag ist Mitaufsteiger Union Berlin (schon 19 Zähler) zu Gast. „Da sollten wir auch punkten“, sagte Kilian und vermied bewusst das Wort müssen. Der junge Mann will nicht gleich wieder neuen Druck aufbauen, sondern den Moment genießen. Vier Punkte zum ersten Nichtsabstiegsplatz sind bei 20 noch ausstehenden Spieltagen auch nicht viel.

So ähnlich wird Baumgart die Lage nach dem 1:0 in Bremen sehen. Auf Nachfrage machte er dann jedenfalls doch noch deutlich: „Grundsätzlich freue ich mich heute, auch wenn man es mir nicht ansieht.“ Geht doch.