Von Peter Klute

Paderborn (WB). Steffen Baumgart passt in keine Schablone, nicht als Trainer und auch nicht als Mensch. Eckig, ehrlich geradeaus. Er sagt, was er denkt, hat aber auch kein Problem damit, sich später zu korrigieren.

So wie jetzt.

„Ich war zufrieden und ja, natürlich habe ich mich über den Sieg gefreut“, sagt er, konfrontiert mit seinen negativen Aussagen („Wir haben schon viel besser gespielt. Acht Punkte sind immer noch wenig, Euphorie ist nicht angebracht“) unmittelbar nach dem Paderborner 1:0-Erfolg beim SV Werder Bremen. Im Laufe dieser Woche und vor dem Bundesliga-Aufsteigerduell am Samstag in der Benteler-Arena gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr, Sky) ist aus der kritischen Sichtweise aber auch ein positiver Blick geworden.

„Wir haben den Anschluss geschafft“

Doch noch einmal zurück an die Weser. Dass Baumgart aussah und sprach, als wäre seine Mannschaft gerade abgestiegen, erinnerte stark an das Heimspiel des SCP in der vergangenen Saison gegen Holstein Kiel. „Wir sind zu naiv. So können wir in der 2. Liga nicht Fußball spielen“, polterte er damals los, nachdem sein Team nach einer 3:1-Führung nur 4:4 gespielt und den Sieg leichtfertig aus der Hand gegeben hatte. Einige Tage danach fand er bemerkenswert selbstkritische Worte und stellte fest: „Ich bin enttäuscht von mir, dass ich so negativ war. Das war kein guter Auftritt von mir.“

Ähnlich dürfte es ihm jetzt nach Bremen ergangen sein, auch wenn sich an seiner Grundeinstellung nichts ändern wird. „Ich werde nicht so schnell euphorisch und bin kein Trainer, der nach einem Sieg Konfetti wirft“, sagt er. Genauso verliert er den Glauben an seine Mannschaft nicht, wenn es mal nicht so läuft. Baumgart sieht das Schlechte, stellt das Gute aber stets darüber und schaut immer aufs Ganze: „Es geht für uns nicht darum, den Sieg von Bremen zu vergolden, so einfach ist das im Fußball nicht. Wir müssen nicht reden, wir müssen machen. Aber auch wenn wir ein zweites Mal in Folge gewinnen würden und dann elf Punkte hätten, wäre das für mich kein Befreiungsschlag. Wir haben den Anschluss geschafft und sind auf den vorletzten Platz geklettert, mehr nicht. Unser Ziel aber ist es, noch zwei Plätze höher zu stehen und dafür brauchen wir Punkte. Am besten am Samstag.“

Und wenn nicht? Es wäre nicht das Ende. „Auch wenn wir in den drei Spielen vor Weihnachten keinen Punkt mehr holen, würde ich weiter eine realistische Chance sehen, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich bin mehr als fest davon überzeugt, dass wir in der Liga bleiben können.“

Aufwärtstrend

Die Hoffnung ruhrt auf der Rückrunde. Da war der SCP in der Vergangenheit häufig stärker als in der ersten Saisonhälfte, diesmal sollte das erst recht so sein. „Bei uns dauert es länger, bis wir erfolgreich sind. Und warum dauert es länger?“, fragt Baumgart und gibt selbst die Antwort: „Weil wir im Gegensatz zu allen anderen keine Erstligaspieler kaufen, sondern Spieler für die 1. Liga entwickeln. Und sie entwickeln sich.“

Das ist selbst gegenüber den Mitaufsteigern aus Köln und Köpenick ein Paderborner Alleinstellungsmerkmal und braucht Zeit. Doch der Aufwärtstrend ist unverkennbar, die Fehler werden weniger. Der SCP muss reifen, eine erfahrene Mannschaft wie Union Berlin ist da ein guter Prüfstein. „Das wird ein harter Kampf“, weiß der ehemaliger Unioner, der keinen Hehl daraus macht, dass es für ihn ein besonderes Spiel ist: „Es ist schön, dieses Duell in der 1. Liga erleben zu dürfen, weil diese beiden Vereine nicht viele auf der Rechnung hatten.“

Und dann kommt wieder so ein typischer Baumgart-Satz: „Wir wollen gewinnen. Ob wir es können, ist etwas anderes.“ Kein Konfetti, keine Euphorie. Aber ein Trainer und eine Mannschaft, die alles für den Sieg tun werden.