Als möglicher Abnehmer wird auch der SCP genannt, Manager Martin Przondziono bestätigte am Freitag gegenüber dem WESTFALEN-BLATT: „Das ist einer von mehreren Kandidaten, mit denen wir uns beschäftigen. Mehr nicht. Es ist bekannt, dass wir einen Angreifer und einen Sechser suchen. Ich bin momentan viel unterwegs und führe viele Gespräche. Aber Fakt ist, dass wir weiterhin nicht viel Geld ausgeben werden.“

Definitiv noch ohne Verstärkung empfangen die Ostwestfalen am Samstag Union Berlin. „Sie haben elf Punkte mehr als wir und mit dem Abstiegskampf erst einmal nichts zu tun“, sagt Trainer Steffen Baumgart. Letzteres wird Union-Coach Urs Fischer, der gegen Paderborn noch sieglos ist, nicht so gerne hören. „Wir sind in der Bundesliga in keinem Spiel Favorit“, sagte der Schweizer dieser Zeitung und warnte: „Paderborn spielt weiter mutig und ist offensiv sehr gefährlich. Das Einzige was fehlt, sind die Ergebnisse.“

Beim 1:0 in Bremen stimmte das Resultat, doch Baumgarts Respekt vor dem Gegner ist mindestens genauso groß wie umgekehrt: „Union ist defensiv sehr stabil und verfügt gegen den Ball über eine hohe Mentalität. Aber wir wollen die Berliner stressen und uns mehr Möglichkeiten erspielen als zuletzt. Auf der anderen Seite müssen wir auf die gefährlichen Standards und das schnelle Umschaltspiel Antworten finden.“

Bis Freitag waren knapp 14.300 Karten verkauft, davon 1700 in Berlin. SCP-Tickets im Vorverkauf (online und im Fanshop) gibt es bis Samstag, 10 Uhr. Um 14 Uhr öffnen die Tageskassen.

So könnten sie spielen

Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Zolinski, Mamba

Union: Gikiewicz - Friedrich, Hübner, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)