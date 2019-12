Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Nach sechs Tagen als Vorletzter ist der SC Paderborn 07 in der Bundesliga zurück auf Rang 18. Während es für den SCP im Aufsteiger-Duell mit dem 1. FC Union Berlin zu einem insgesamt etwas schmeichelhaften 1:1 (1:1) reichte, gewann der 1. FC Köln das Rheinderby gegen Bayer Leverkusen und zog wieder an den Paderbornern vorbei.

15. Spieltag: SC Paderborn gegen Union Berlin (1:1) Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Am 30. Geburtstag von Kapitän Klaus Gjasula machten die Gäste nie den Eindruck, Geschenke abliefern zu wollen. Stattdessen starteten die Eisernen extrem dominant und wurden für die überlegen geführte Anfangsphase schnell belohnt. Gjasula grätschte den Ball direkt in den Fuß von Marcus Ingvartsen und der Däne stellte mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumkante auf 0:1 (7.). Traumtor für die Gäste. Albtraumstart für die Gastgeber, denen gegen die sehr gut organisierten Berliner auch in der Folgezeit nichts Nützliches einfallen sollte. Vielmehr hatten sie Glück, dass eine Direktabnahme von Robert Andrich in Minute 17 hauchzart über den Querbalken flog. Zwei Minuten später hinderte Jamilu Collins einen Schuss von Marius Bülter in höchster Not per Kopf am Überqueren der Linie.

Ein 1:1 aus dem Gar-Nichts

Nein, derart dominant war Union nicht erwartet worden, zumal das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer nur vier seiner bis dahin 19 Punkte in der Fremde geholt hatte. 32 Minuten lang wirkte der SCP chancen-, plan- und ideenlos wie selten – und glich doch urplötzlich aus. Nach einer Flanke von Christopher Antwi-Adjei und einer Kopfballverlängerung Gjasulas setzte Kai Pröger den ersten Paderborner Torschuss direkt ins Netz (33.). Ein 1:1 aus dem Gar-Nichts, dem noch vor der Pause fast die SCP-Führung gefolgt wäre. Nach einem weiten Einwurf Antwi-Adjeis blieb Ben Zolinskis Flachschuss aus kurzer Distanz aber in der vielbeinigen Verteidigung hängen.

Mit Beginn der zweiten Hälfte hatten Spielstand und Kräfteverhältnisse etwas mehr miteinander gemein, wobei die Berliner weiterhin den reiferen Eindruck machten und auch die erste Großchance verbuchten (64.). Eine Möglichkeit, die noch größer gewesen wäre, wenn Ingvartsen dem ideal positionierten Bülter nicht den Ball geklaut hätte. Zum Glück für den SCP, dem es bei den eigenen Offensivbemühungen an Präzision mangelte und der Fortuna noch ein weiteres Mal auf seiner Seite hatte: Sieben Minuten vor dem Ende sprang Florian Hübners Schuss vom Innenpfosten zurück ins Feld und so blieb’s letztlich beim 1:1.

Stimmen zum Spiel

Urs Fischer (Union Berlin): Ich bin ein zufriedener Trainer. Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir hatten Paderborn 90 Minuten lang nicht schlecht im Griff. Es war ein sehr kampfbetontes, aber auch ausgeglichenes Spiel, wobei wir die etwas klareren Chancen auf unserer Seite hatten.

Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil vielleicht etwas mehr drin gewesen wäre, aber ich freue moch unheimlich über den Punkt. 20 Punkte sind nicht schlecht, aber auch nur eine Momentaufnahme.

Steffen Baumgart (SC Paderborn 07): Vor dem Spiel hätte ich mir mehr als einen Punkt gewünscht. Jetzt muss ich sagen, dass wir auch das Quäntchen Glück hatten, das man braucht, wenn man so ein Spiel nicht verlieren will. So haben wir einen Punkt. Den nehmen wir gerne mit. Ich habe ein sehr intensives Spiel gesehen, in dem beide Teams den Fight angenommen haben.

Statistik

SC Paderborn 07: Zingerle – Jans, Kilian, Schonlau, Collins – Pröger (74. Holtmann), Vasiliadis, Gjasula, Antwi-Adjei – Zolinski (85. Souza), Mamba (68. Michel)

Union Berlin: Gikiewicz – Friedrich, Hübner, Parensen – Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz – Ingvartsen (77. Becker), Andersson (89. Ujah), Bülter (68. Mees)

Zuschauer: 14.414

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen)

Tore: 0:1 Marcus Ingvartsen (7.), 1:1 Pröger (33.)

Gelbe Karten: Zolinski, Gjasula / Ingvartsen, Parensen, Trimmel, Mees