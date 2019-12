Von Peter Klute

„Ich soll etwas zum Spiel sagen? Zu welchem Spiel? Das war wirklich nicht gut. Hoch und weit bringt Sicherheit“, sagte SCP-Manager Martin Przondziono und bediente sich eines alten Fußballerspruchs. Die Trainer sahen das ganz anders. Unabhängig vonein­ander erklärten Steffen Baumgart und Urs Fischer, dass sie draußen „viel Spaß hatten“.

Mehr Positives als Negatives

Die beiden Übungsleiter machten nicht nur einen ausgeglichenen Eindruck, sie waren es auch. Aus verschiedenen Beweggründen. „20 Punkte, das sieht nicht schlecht aus“, sagte der Schweizer Fischer, dessen Team schon zwei Spiele vor Ende der Hinrunde die halbe Miete für den Klassenerhalt eingefahren hat. Doch auch aus Sicht des SC Paderborn gab es an diesem stürmischen und verregneten Nachmittag in Ostwestfalen mehr Positives als Negatives. Okay, der SCP ist nach einer Woche auf Platz 17 wieder Letzter. „Aber wir hatten sowieso nicht damit gerechnet, dass wir die Rote Laterne für immer abgegeben haben. Neun Punkte sind zu wenig, aber ich bin heute nicht unzufrieden“, erklärte Baumgart.

Neben dem Abrutschen in der Tabelle war es auch wenig erfreulich, dass die Benteler-Arena zum fünften Mal in Folge nicht ausverkauft war. Doch auch die gut 12.600 Paderborner Anhänger unter den 14.414 Zuschauern (darunter Baumgarts Frau Katja und die drei Kinder) dürften recht gut gelaunt den Heimweg angetreten haben. Wohl wissend, dass die Mannschaft zum ersten Mal in dieser Saison zweimal in Folge nicht verloren hat und dass sie sich weiterentwickelt. „Die Jungs lernen und wehren sich“, stellte Przondziono fest. Verteidiger Sebastian Schonlau sagte: „Wenn man ehrlich ist, war für uns nicht mehr drin. Wir haben wieder einen Punkt mehr und die Bilanz der vergangenen Wochen ist ordentlich.“ Dazu hat sich der Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte verkürzt. Auch deshalb erklärte Baumgart: „Jeder Punkt bringt uns weiter, wir nehmen ihn gerne mit. Wir hatten wenig Chancen, haben aber sehr gut verteidigt.“

SCP kam in der ersten Hälfte nicht ins Spiel

Doch keiner der Paderborner war so blauäugig, nicht zu wissen, dass dieses Remis ein für die Gastgeber eher schmeichelhaftes war. Vor allem die erste halbe Stunde zeigte, dass da ein weiter verunsichertes Kellerkind gegen einen vor Selbstvertrauen strotzenden Gegner antritt, der von den vergangenen fünf Spielen vier gewonnen hatte. Die frühe Führung der Hauptstädter durch einen Kunstschuss von Marcus Ingvartsen (7. Minute) tat ihr Übriges.

Union presste, war aggressiv und robust, der SCP kam überhaupt nicht ins Spiel und konnte froh sein, dass Jamilu Collins nach einem Schuss von Marius Bülter auf der Linie das 0:2 verhinderte (20.). „Wir hatten den Gegner 90 Minuten im Griff, er konnte seine Geschwindigkeit nicht ausspielen“, lobte Fischer sein Team und Baumgart kritisierte die Seinen: „Wenn es uns mal gelungen ist, Tempo aufzunehmen, waren wir zu unsauber. “

Es reichte immerhin zum Ausgleich durch Kai Pröger (33.), kurz vor dem Ende vereitelte der Pfosten den Berliner Siegtreffer durch Hübner. „Wenn der reingeht, haben wir gar nichts“, sagte Baumgart. So blieb der eine Zähler, der war aber auch das Maximum.