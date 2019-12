Paderborn (WB/pk). Vor weniger als einem Jahr noch mit Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West, seit Sommer mit dem SC Paderborn auf der großen Bundesliga-Bühne. Kai Pröger kommt sich immer noch ein bisschen vor wie in einem Märchen.

„Es fühlt sich einfach toll an und ich würde gerne länger bleiben“, sagt er. Der Klassenerhalt ist der große Traum, und mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 gegen Union Berlin hat Pröger zum ersten Mal in dieser Saison Zählbares für seine Mannschaft geliefert, nachdem sein erstes Saisontor gegen Bayern München nicht mit Punkten belohnt worden war. Flanke Christopher Antwi-Adjei, Kopfballverlängerung Klaus Gjasula – und der Schuss von Kai Pröger geht von der Brust des Berliner Keepers Rafal Gikiewicz ins kurze Eck: So fiel das 1:1 in der 33. Minute. Der Schütze sah die Szene so: „Die Verlängerung von Klaus gegen die kopfballstarken Unioner war Gold wert. Ich habe am zweiten Pfosten gelauert und dann einfach draufgehalten. Ich habe sicher schon schönere Tore gesehen, aber Hauptsache, der Ball war drin.“

Neu gewonnene Stabilität

Schöner war sein Jubel mit Salto und Rad, aber wichtig war das 1:1 des gebürtigen Wilhelmshaveners allemal. „Wir können und müssen mit dem Punkt leben. Wer weiß, wofür er noch wichtig sein wird. Natürlich bin ich lieber 17. als 18., aber auch wenn wir jetzt wieder Letzter sind, es ist ja noch nicht einmal Halbzeit“, sagte Pröger und sah in dem Auftritt gegen den Mitaufsteiger einen weiteren Entwicklungsschritt: „Wir sind nicht mehr so naiv, wissen, worauf es ankommt und machen es immer besser. So können wir in der Liga gegen jeden bestehen.“

Die 90 Minuten am Samstag waren in der Tat ein weiterer Beweis für die neu gewonnene Stabilität des SCP. „Wir wussten, wie Union spielt. Das ist eine große und kräftige Mannschaft, gegen die es unangenehm ist. Aber wir haben gut dagegengehalten und uns diesmal nicht wie eine Schülermannschaft abfertigen lassen“, sagte Pröger. Gibt es weitere Fortschritte, kann der 27-Jährige seinen Traum vielleicht noch länger leben.