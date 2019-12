Von Elmar Neumann

Paderborn (WB). Natürlich gab es für den Gelbrekordler auch an seinem Ehrentag eine Karte. Von Schiedsrichter Sven Jablonski für das Geburtstagskind Klaus Gjasula, in der Lieblingsfarbe Gelb.

Fünf Minuten vor dem Ende der Partie gegen die Eisernen sah der Paderborner im Mittelfeld angesichts einer aussichtsreichen Kontergelegenheit keine andere Möglichkeit mehr, als den Unioner Christopher Lenz so unsanft wie irregulär abzuräumen. Dafür gab es im 14. Erstligaeinsatz die achte Verwarnung, aber eben auch ein bisschen mehr Sicherheit, sich am 30. Geburtstag wenigstens über einen Zähler freuen zu dürfen.

Wenig später fand Gjasula den neunten Paderborner Punkt tatsächlich auf dem Gabentisch wieder und ordnete das abermals ohne Rücksicht auf Verluste erarbeitete Präsent als durchaus wertvoll ein. „Das war ein merkwürdiges, ein zerfahrenes Spiel auf einem holprigen Boden, ein Abnutzungskampf, in dem wir, das muss man ehrlicherweise zugeben, nicht so viele Großchancen gehabt haben, dass wir enttäuscht sein müssten“, sagte der albanische Nationalspieler.

Ingvartsens Schlenzer

Vor dem Anpfiff gab es für Gjasula eine gesungene Aufmerksamkeit von den Teamkollegen. Auf das inbrünstig vorgetragene Ständchen folgte der weniger angenehme Teil des Tages – die ersten 32 Minuten gegen den Mitaufsteiger: „Ja, man kann sagen, dass sie uns mit ihrer Spielweise überrascht haben. Es waren alle Räume dicht. Wir hatten das Gefühl, den Ball nirgendwo hinspielen zu können. Union spielt einen ganz komischen Fußball. Damit haben sie uns überfallen. Das ist eine unangenehme Truppe. Auch deshalb ist das Ergebnis für uns okay.“

Dass es zu diesem Ergebnis kam, hatte gar nicht so wenig mit Gjasula zu tun. Sowohl für den Rückstand als auch für den Ausgleich hätte sich der gebürtige Freiburger einen Assist gutschreiben lassen können. Vor Marcus Ingvartsens schickem Schlenzer zum 0:1 war es der Helmträger, der dem Dänen den Ball mit einer Grätsche perfekt vor den linken Fuß legte. Nachdem die Vorlage mit einem traumhaften Treffer in den Winkel veredelt worden war, fühlte sich Gjasula sofort an seinen folgenschweren Fehlpass vor dem 0:2 bei der 2:3-Niederlage gegen Leipzig erinnert: „Wenn in der Defensive ein Ball von mir beim Gegner landet, scheint das derzeit meistens direkt ein Tor zu werden – zumindest in 90 Prozent aller Fälle.“

Aufsteigende Tendenz

Aber dafür war der 1,90-Meter-Mann – wie schon gegen RB – auch gegen die Berliner wieder an einem Paderborner Tor beteiligt. Zwar gelang ihm nach dem Anschlusstreffer gegen Leipzig nicht sein zweites Saisontor, aber mit seiner Kopfballverlängerung auf Kai Pröger war ihm der zweite Scorerpunkt vergönnt. 60 Spielminuten später war dann eine Begegnung beendet, nach der sich das Geburtstagskind auch gegen Glückwünsche für das dritte Paderborner Remis der Saison nicht wehrte. Warum auch? „Erst der Sieg gegen Bremen, jetzt das 1:1 – wir haben aus den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt. Da kann man schon von einer aufsteigenden Tendenz sprechen.“