Von Peter Klute

Paderborn (WB). Es ist ein neues Gefühl, da kann man sich schon mal versprechen. „Wir haben die letzten zwei Spiele nicht gewonnen“, sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart am Montag in der Spieltagspressekonferenz, um sich, mit einem Lächeln im Gesicht, sofort zu korrigieren: „Wir haben die letzten zwei Spiele nicht verloren. Daran muss ich mich erst gewöhnen.“

1:0 in Bremen, 1:1 gegen Union Berlin . Auch wenn der nächste Gegner Borussia Mönchengladbach heißt und Tabellenzweiter ist, möchte der am Wochenende wieder auf den letzten Platz zurückgefallene Aufsteiger seine Mini-Serie im Borussia-Park (Mittwoch, 20.30 Uhr, Sky) fortsetzen.

„Wir fahren nicht dahin und sagen, es wird schwer. Das wissen wir. Wir fahren dahin und sagen, es ist möglich zu gewinnen. Unser Ziel sind drei Punkte und so werden wir auftreten“, gibt sich Baumgart selbstbewusst, ohne zu vergessen, mit wem es seine Mannschaft zu tun bekommt. „Auch wenn die Gladbacher aufgrund des Last-Minute-Gegentores in Wolfsburg ihre Tabellenführung an Leipzig verloren haben und die Niederlage für mich nicht unverdient war, hat die Mannschaft eine sehr gute Hinrunde gespielt. Über ihre Qualität müssen wir nicht sprechen, sie hat in den vergangenen Monaten sehr gute Leistungen gebracht.“

„Gladbach ist keineswegs von der Rolle“

Auch dass die „Fohlen“ im Gegensatz zu vielen anderen Gegnern in dieser Saison nicht mit einem positiven Erlebnis gegen den SCP antreten und sich drei Tage vor Wolfsburg, ebenfalls durch ein spätes Tor von Basaksehir, nach dem DFB-Pokal-Aus auch aus der Europa League verabschiedet haben , beeinflusst Baumgart in seiner Vorbereitung nicht. „Gladbach ist keineswegs von der Rolle und hätte das Weiterkommen gegen Istanbul lange vor dem 1:2 klarmachen können. Dass es in einer Saison Höhen und Tiefen gibt, ist völlig normal. Die Borussia hat gegen uns ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr und wird vor eigenem Publikum noch einmal alles raushauen“, ist er sich sicher.

Doch auch die am Niederrhein erwarteten 700 Fans aus Ostwestfalen sollen auf ihre Kosten kommen und dürfen sich auf die eine oder andere personelle Veränderung in der Paderborner Startelf gefasst machen. „Zum einen geht es darum, alle mitzunehmen und den Jungs, die zuletzt hinten dran waren, wieder eine Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Zum anderen ist auch Frische gefragt. Daher sind unsere Rotations-Überlegungen schon intensiver als vor dem Union-Spiel und es wird sicher den einen oder anderen Wechsel geben“, sagte Baumgart.

Mohamed Dräger und Gerrit Holtmann mögliche Nachrücker

In diesem Zusammenhang nannte er Mohamed Dräger und Gerrit Holtmann als mögliche Reinrücker. Für sie müssten Laurent Jans und Kai Pröger, Torschütze zum Ausgleich gegen Berlin, weichen. „Gerri hat bei seinen Einwechslungen in Bremen und gegen Union für Impulse gesorgt und Kai hat zuletzt immer gespielt. Auch Streli Mamba könnte eine Pause bekommen“, erklärte Baumgart. Da wäre Sven Michel, der den Siegtreffer bei Werder erzielt hatte, die erste Alternative.

Egal welches Personal er auf den Rasen schickt, Baumgart erwartet definitiv ein anderes Spiel als am vergangenen Samstag: „Gladbach spielt von hinten heraus Fußball, das kommt unserem Pressing hingegen. Union agiert ganz anders und hat Anlaufsituationen für uns überhaupt nicht zugelassen.“ Doch in erster Linie möchte sich der Coach auf sein Team fokussieren: „Wir wollen unseren Fußball spielen. Unabhängig davon, was der Gegner macht und in welcher Phase er sich gerade befindet.“